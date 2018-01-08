التأمينات الاجتماعية تشرح أدوات السلامة اللازمة لفئات العمال

علي القحطاني(صدى):

نصحت الؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العاملين بالتأكد من تقييدهم بكافة وسائل السلامة؛ لتفادي حوادث قد اتفقدهم أغلى ما عندهم.

وبيَنت التأمينات الاجتماعية، أن وسائل السلامة بالنسبة لعمال الحفر، هي الكمام الواقي من الأتربة الذي يغطي الأنف والفم، وحذاء السلامة، وخوذة لوقاية الرأس.

وأوضحت أن أدوات الوقاية الشخصية لعمال النجارة، هي النظارات الواقية، وقفازات جلدية، وحذاء السلامة، أما بالنسبة لعمال الكهرباء فالأدوات هي: حذاء السلامة، وقفازات جلدية، ومرايل، وأحزمة أمان.

وفيما يخص عمال السباكة والحدادة والروافع، فأدوات الوقاية واحدة، وهي: خوذة للرأس، وحذاء السلامة، وقفازات جلدية، ونظارات الوقاية.

وبالنسبة لعمال الهدم، فأدوات الوقاية هي أحزمة الأمان، وكمام واقي من الأتربة، وحذاء السلامة، وخوذة الرأس.