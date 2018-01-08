” الصحة ” تحذر المواطنين من التغافل عن المياه في الشتاء

عادل الحربي (صدى):

نوهت وزارة الصحة، منذ قليل، بضرورة شرب المياه، وخاصة في فصل الشتاء، الذي يلجأ فيه المعظم إلى المشروبات الدافئة، بحجة أنها تغنيه عن شرب المياه، على الرغم من عدم صحة هذه الحجة.

وشددت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، على ضرورة شربة المياة، معلقة: ” لا ينسيك الشتاء شرب الماء “.

وأضافت، المشروبات الدافئة في الشتاء لا تغني عن شرب الماء المهم لقيام الجسم بوظائفه الحيوية، من الهضم وتحسين رطوبة الجلد.

وينتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج بعنوان ” كم كأس من الماء تشرب يوميًا ” ، والذي يبرز مدى أهمية شرب المياه، وأنه أحد أهم طرق التشافي، والتعافي الهامة للجسم.