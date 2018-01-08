الدفاع المدني في جازان يواصل تطبيق خطة السلامة على المنشآت

تركي السالم(صدى):

سعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان منذ بداية العام الهجري الحالي إلى تطبيق خطة السلامة لعام ١٤٣٩هـ , من خلال استنفار كافة الإمكانيات للعمل على تنفيذها وذلك للتأكد من تطبيق جميع المواقع المستهدفة بالخطة لجميع اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق بها بهدف حماية الأرواح والممتلكات .

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان العميد علي بن محمد وهاس أهمية تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت لضمان حماية الأرواح والممتلكات , مبينا أن دوريات الإشراف الوقائي قامت منذ الأول من شهر محرم من العام الحالي وحتى منتصف شهر ربيع الآخر الجاري بالكشف على ٣٩٦٥ منشأه مختلفة النشاط حيث تم إغلاق بعض المنشآت إغلاقاً جزئيا أو كلياً وضبط مخالفات لـ٧٦ منشأة .

وبين أن الخطة قد ركزت على الجانب التوعوي عن طريق العاملين في المنشآت التي شملتها عمليات التفتيش وتوعيتهم بالأخطار المحيطة بهم مع إعطائهم برامج تدريبية عن كيفية استخدام طفايات الحريق وأنظمة الوقاية والإنذار من الحريق في منشآتهم.

وأشار إلى أن حملات التفتيش الوقائي مستمرة وفق الخطة الموضوعة وقد تم تحديد فترة زمنية لكل مرحله وعند نهاية كل مرحلة يتم دراسة وتحليل نتائجها من قبل المختصين للتأكد من تحقيق أهداف المديرية العامة للدفاع المدني وذلك بتطبيق جميع اللوائح والتعليمات على جميع المنشآت بهدف رفع أعلى معدلات الوقاية من الأخطار في جميع المواقع التي تخضع لإشراف الدفاع المدني .