بالصور.. مدرسة تعاقب طالبة لتضامنها مع مرضى السرطان

لندن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، بدلا من تشجيعها اتهمت إدارة أكاديمية مونتس باي، بمدينة بينزانس في مقاطعة كورنوال طالبة حلقت شعر رأسها وتبرعت به لجمعية خيرية، تضامناً منها مع مرضى السرطان، بكسرها لقواعد الالتزام بالمدرسة .

وقامت الطالبة نيما بالدوين (14 عاماً) بقص شعرها الطويل الأشقر، لجمع المال لجمعية خيرية تسمى ” الأميرة الصغيرة ” ، حيث تقوم هذه الجمعية بتوظيف الشعر في صناعة باروكات لمرضى السرطان.

وبدلاً من أن تتم الإشادة بالفتاة، قررت الأكاديمية عزلها عن الجميع، بحجة مخالفة السياسة الموحدة للمدرسة ، وطلبت إدارة المدرسة الانتظار إلى أن ينمو شعر الفتاة بمستوى سنتيمتر على الأقل، حتى تسمح لها بالعودة إلى فصول الدراسة.

وعلقت والدتها أنيكا (32 عاماً) في تصريحات لصحف محلية ، : “لقد عوقب بشكل غير عادل، فقد كانت دائما مجتهدة ومهتمة بدروسها ” مؤكدة ، ” رغم أني دهشت عندما قالت لي إنها تريد أن تفعل ذلك خلال عيد الميلاد، لكني أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر شجاعة “.