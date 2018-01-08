68899 مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة حائل لعام 2017
قدمت صحة حائل خدمات التأهيل الطبي لأكثر من 68899 مستفيد غضون عام 2017 الماضي، وتم استقبال 8728 مستفيد في الطب الطبيعي .
وقال الحساب الرسمي لصحة حائل اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” قدمت صحة حائل خدمات التأهيل الطبي لأكثر من (68899) مستفيد ،خلال عام 2017م ، حيث تم استقبال عدد (8728) مستفيد في الطب الطبيعي ،و(54959) مستفيد في العلاج الطبيعي ، و (887) مستفيد في العلاج الوظيفي و(4325) مستفيد في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية “.
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