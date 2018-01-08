68899 مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة حائل لعام 2017

علي العنزي(صدى):

قدمت صحة حائل خدمات التأهيل الطبي لأكثر من 68899 مستفيد غضون عام 2017 الماضي، وتم استقبال 8728 مستفيد في الطب الطبيعي .

وقال الحساب الرسمي لصحة حائل اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ،” قدمت صحة حائل خدمات التأهيل الطبي لأكثر من (68899) مستفيد ،خلال عام 2017م ، حيث تم استقبال عدد (8728) مستفيد في الطب الطبيعي ،و(54959) مستفيد في العلاج الطبيعي ، و (887) مستفيد في العلاج الوظيفي و(4325) مستفيد في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية “.