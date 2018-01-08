خلال 5 أيام .. ” التجارة ” تفتش 14 ألف منشأة تجارية وتضبط 910 مخالفات

علي القحطاني (صدى):

نفذت وزارة التجارة والاستثمار جولات تفتيشية على المنشآت التجارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من نظامية أعمالها والتحقق من وفرة السلع والمنتجات التموينية الأساسية والمواد البترولية، وضبط كافة المخالفات التجارية بما فيها حالات التحايل على الأسعار واختلاف سعر الرف عن الكاشير، ومخالفات الامتناع عن تداول العملات النقدية المعدنية.

وأسفرت نتائج الجولات عن زيارة 14,396 منشأة تجارية وضبط 910 مخالفات خلال الأسبوع الماضي وبإشراف مباشر من غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك تزامناً مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية تحت إشراف غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك لضمان سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وتنفيذ جولاتها التفتيشية ومباشرة بلاغات المستهلكين بشكل فوري على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة قيام فروعها ومكاتبها في المدن والمحافظات برصد وضبط أي ممارسات مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية فوراً.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم(1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.