1.48 مليون راكب في الخطوط الحديدية لعام 2017

عادل الحربي (صدى):

سجل عام 2017م، نمواً ملحوظًا، في أعداد ركاب رحلات قطارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عما كانت عليه في عام 2016 بما يقارب 120 ألف راكب .

و أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن الخطوط الحديدية أن عدد ركاب القطارات بين محطاتها في الرياض، والدمام، والهفوف، وإبقيق الذين تم نقلهم خلال عام ٢٠١٧م، قد تجاوز ١,٤٨ مليون راكب.

ويستمر النمو في عدد الركاب المنقولين خلال هذا العام ٢٠١٨م، مقارنة بعام ٢٠١٧م ، نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده خدمات نقل الركاب بالقطارات بين محطات الرياض، والدمام، والهفوف.