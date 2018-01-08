” صحة الشمالية ” توضح حقيقة دخول مواطنة في غيبوبة بسبب خطأ طبي

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت صحة الحدود الشمالية، عدم صحة الإدعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخطأ الطبي الذي أدخل مسنة في غيبوبة في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر.

وأكدت صحة الشمالية، أن المريضة ” ع.العنزي ” صاحبة الـ73 عامًا، لم تصاب بغيبوبة بسبب إعطائها إبرة، نافيه الأخبار المتداولة على هاشتاج ” خطأ طبي يدخل مريضة بغيبوبة “، حيث بينت اللجنة الطبية عدم وجود أي تداخلات دوائية تسببت لها في غيبوية.

وأوضحت الصحة، أنه تم إدخال المريضة إلى المستشفى في 11/4/1439هـ إثر تعرضها لحادث سير نتج عنه إصابة بالرأس مع جرح قطعي بالجبهة اليسرى، ولكن الفحص الطبي أثبت أنها في حالة طبية مستقرة ولديها تاريخ مرضي سابق متمثل في جلطة دماغية وارتفاع في ضغط الدم الشرياني.

وأضافت أنها تعرضت لتوقف قلبي مفاجيء وأجرى لها إنعاش قلبي رئوي فوري وعلى إثره تم إدخالها إلى قسم العناية المركزة للمتابعة المشددة.