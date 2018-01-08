بالصور.. الملاعب المجهزة لاستقبال مونديال روسيا 2018

نواف السالم(صدى):

أنفقت روسيا ما يزين عن 10 مليار دولار، لإنشاء الملاعب لاستقبال مونديال روسيا 2018. الذي يشمل على 64 مباراة لـ 32 دولة مشاركة في الفترة بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وتوزع المباريات على 12 ملعبا، ومن بينهم ملعب ” سان بطرسبورغ ” الذي يتميز بشكل رائع يشبه المركبة الفضائية، وهو من تصميم المهندس الياباني الراحل كيشو كوروساوا.

وملعب أخر يسمى ” روستوف ” ويبلغ ارتفاعه 51 متراً مثل ارتفاع شلالات ” نياغرا “.

وملعب أخر يسمى ” لوجنكي ” ويقع في موسكو، ويلقب بالملعب الرئيسي لاستضافته العديد من الألعاب الرياضية مثل الألعاب الأولمبية الصيفية في العام 1980، ونهائي دوري أبطال أوروبا في العام 2008.