المملكة تدعم الحجاج الهنود بفتح الخط البحري لجدة

نايف السالم(صدى):

أصدرت المملكة العربية السعودية، قرارا بالسماح بسفر الحجاج الهنود إلى مدينة جدة، عن طريق البحر، بعد توقف دام لأكثر من 20 عام، منذ 1995.

ودون وزير شؤون الأقليات الهندي مختار عباس نقوي؛ اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن السعودية منحت الهند الضوء الاخضر لنقل حجاجها عن طريق البحر الى مدينة جدة، مشيراً إلى أن المسؤولين في البلدين سيناقشون الإجراءات اللازمة لفتح الخط البحري خلال السنوات المقبلة.

وأكد “نقوي”؛ إلى أن سفر الحجاج عن طريق البحر من خلال البحر، سيساهم في خفض نفقات السفر بشكل كبير، الفقراء على أداء الحج.

وكان قد توقف الخط البحري لنقل الحجاج من “مومباي” إلى مدينة جدة السعودية عام 1995، إلا أن الهند تسعى الأن بالتعاون مع المملكة إلي إعادة هذا الخط لنقل أكبر عدد من الحجاج.