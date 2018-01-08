الطيران التجسسي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

القدس المحتلة(صدى):

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.

وأفادت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان اليوم أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا حيث نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل ومن ثم غادرت الاجواء من فوق البلدة المذكورة باتجاه الاراضي المحتلة.

كما خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة علما الشعب الحدودية باتجاه الأراضي المحتلة.