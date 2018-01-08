الإصابة بأنفلونزا الطيور تخص العاملين بالحظائر

نايف السالم(صدى):

أوضح دكتور فهد الخضيري أن أنفلونزا الطيور أو غيرها من الأوبئة يخص العاملين بالحظائر أو من يخالطهم أو يلامس الدجاج الحي والمذبوح فقط .

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تحذير أنفلونزا الطيور(أو غيرها من الأوبئة)يخص العاملين بالحظائر ، أومن يخالطهم، أو يلامس الدجاج الحي ،والمذبوح فقط، وليس من الدجاج المطبوخ “.

وأضاف : ” الأهم هو الطبخ الجيد، لأنه بالطبخ يزول أي اشتباه وتموت كل الفيروسات والبكتيريا ماعدا لبوتيولزم الناتج من بكتيريا ناقلة وهو ليس فيروس أنفلونزا الطيور “.