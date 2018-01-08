” الشورى ” يطالب العمل برفع نسبة الوظائف للنساء وزيادرة الفرص المخصصة لهن

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، و رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.

كما طالب الوزارة في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، بالعمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل لسبب غير مشروع والمترتب على تطبيق المادة السابعة والسبعين.

وأعلن المجلس مطالبته للوزارة، بتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

وكذلك طالبها، بمراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة التسول.