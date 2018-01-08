تأخر رواتب العمالة يعرض مالك شركة شهيرة بتبوك للمسائلة

محمود البلوي(صدى):

أمر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتبوك محمد بن عبدالله الحربي، باستدعاء مدير ومالك شركة شهيرة في أحد المراكز التابعة للمنطقة ، وذلك لتأخرة في دفع 6 أشهر من رواتب العمالة.

كما لم يقوم بتسديد فواتير السكن الخاص بالعمالة، مما أدى إلى إنقطاع التيار الكهربي بمساكنهم، وأثارذلك موجة استياء كبيرة بين العمال.

وعلى الفور تحركت الجهات وأخذت إفادات العاملين، وأحالوا المسؤولين عن الشركة للتسوية لدفع رواتب العمالة، وأخذ التعهدات اللازمة؛ لضمان عدم تكرار ذلك.