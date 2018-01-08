” خادم الحرمين ” يوجه بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.
وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن التوجيه أكد على عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.
وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة أوامر ملكية السبت الماضي تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين اعتبارا من هذا الشهر وصرف بدل غلاء معيشة شهري بقيمة 1000 ريال لمدة سنة.
ABDULLAH[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ويطول بعمرك ياملكنا الغالي
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله يامليكنا
صاحب الجلاله المعظم
احد موظفي شركة المياه الوطنية[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظك ياخادم الحرمين ويجعلك عز للاسلام والمسلمين … لكن شركة المياه الوطنية لم تراعي ذلك وأساءت التصرف بحق موظفيها حيث (لم ) تصرف مكافأة راتب الشهرين الذي امرت بهما طال عمرك لجميع موظفي الدولة عند توليكم حفظكم الله مقاليد الحكم وبالرغم من ان جميع الشركات الحكومية المماثلة ( ارامكو – الكهرباء – سابك ) صرفت الراتبين لموظفيها !! وهاهي الآن تقنن الصرف بحيث حرمت من يزيد راتبه عن (15000) ريال منها وما دون (15000) ريال تصرف له (750) ريال ومادون (10000) ريال تصرف له (1000) ريال !! وكأن موظفيها ليسوا من المواطنين الذين تشملهم رعايتكم حفظكم الله او أنهم في نظر الشركة ( غير محتاجين ) !! … ولذا نتوجه الى الله ثم الى مقامكم الكريم بإلزام شركة المياه الوطنية بتنفيذ اوامركم الكريمة القديمة (راتب الشهرين) والحالية(1000) ريال
اسوة بزملائنا الموظفين في كافة القطاعات … والله يرعاكم ويحفظكم ذخراً للوطن والمواطنين .
فتى الجنوب[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 1 ساعة
خادم البيتين يكفيه افتخارُُ
حفظك الله وسدد خطاك
اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ لنا ولاة أمورنا واحفظ بلادنا من الفتن ماظهر منها ومابطن
موظف عقد[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 1 ساعة
حساب المواطن حذر البنوك من الاستطلاع وبنك الرياض استقطع ٥٠% من مبلغ استحقاقي من حساب المواطن حسبنا الله فيهم ونعم الوكيل …
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 1 ساعة
اخوي موظف
رجاء خاص تفهم شعورك والله
اذهب فوراً قدم بلاغ مؤسسة النقد السعودي امر ملكي واضح صريح
وان لم يستجيبو ارفع برقية عاجله لسيدي ولي امرنا
الملك سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
هذا طلب خاص من اخوك عذآب الرحيل
لا تجلس تكتب هنا حقك لا تفرط فيه
ابو حرب الحربي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله وحده كماينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
ألف شكر لولي أمرنا الملك / سلمان بن عبدالعزيز بيض الله وجهك ودام عزك أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن
يجعل ذلك في موازين حسناتكم وأن يجزاكم خير الجزاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 55 دقيقة
احد موظفي شركة المياه الوطنية
وليه سكت طول الوقت لم تبرق برقيه للمقام السامي الكريم؟؟
انتم السبب تتساهلون في هذا التجاوز الخطير
النظام نظام
موظف عقد[ عدد التعليقات: 1815 ] نشر منذ 21 دقيقة
ولماذا مؤسسة النقد لم تختصر الطريق على المواطن وتوفر وقته وجهده بد ماتشغله وتشغل الديوان بشكاوي المواطنين على البنوك
لماذا مؤسسة النقد لم تخاطب البنوك وتحذرهم بشكل رسمي بعدم المساس
او الاستقطاع من المخصصات الممنوحه للمواطنين هذا هو دور مؤسسة التقد يجب أن تتفاعل مع التحذيرات الملكيه ليس كل مواطن يستطيع أن يصل بشكواه الديوان الملكي …