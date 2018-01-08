” خادم الحرمين ” يوجه بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – توجيهات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت.

وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها أن التوجيه أكد على عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

وكان خادم الحرمين الشريفين أصدر عدة أوامر ملكية السبت الماضي تضمنت صرف العلاوة السنوية للموظفين اعتبارا من هذا الشهر وصرف بدل غلاء معيشة شهري بقيمة 1000 ريال لمدة سنة.