الحصيني يحذر من موجة باردة على أنحاء المملكة حتى الأربعاء

علي القحطاني (صدى):

أعلن عبد العزيز الحصيني باحث الطقس، وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية، توقعاته لحدوث تقلبات جوية وتدني في درجات الحرارة في العديد من المناطق .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، ” أجواء باردة على معظم مناطق المملكة؛ رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة مع هَبات قوية من اليوم الاثنين حتى الأربعاء، تشمل أجزاءً من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة النبوية وسواحل تبوك المتاخمة لمنطقة المدينة “.

وأضاف: ” آمل من قائدي المركبات توخي الحذر بين طرقها إلى أن يصرفها الله “.