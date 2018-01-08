بعد قصف معاقلها.. التحالف العربي يعترض صاروخ باليستي حوثي في مأرب

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، اعتراض الدفاعات الجوية لقوات التحالف العربي صاروخًا باليستيًا لميلشيا الحوثي في محافظة مأرب.

ويستمر التحالف العربي في تقدمه داخل الأراضي اليمنية، حيث تمكنت قوات الشرعية اليمنية بمساعدة التحالف من السيطرة على مواقع في جبهة البقع التي تعد معقل المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة.

كما قصفت طائرات التحالف العربي في إحدى غاراتها معاقل الحوثيين على طول الساحل الغربي لليمن، ما ادى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميلشيا الإرهابية.