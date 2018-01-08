ترامب يعلن تأجيل ” جوائز الأخبار المزيفة “

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل ” جوائز الأخبار المزيفة ” حسبما ذكرها، حتى 17 يناير الجاري.

وأشار ترامب، أن جوائز الأخبار المزيفة، لأكثر منصة إعلامية متحيزة وفاسدة، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير بدلا من يوم الأثنين.

ويطلق الرئيس الأمريكي، على تقارير وسائل الإعلام التي تمطر عليه بالانتقادات اللاذعة، بأنها أخبار مزيفة.