ترامب يعلن تأجيل ” جوائز الأخبار المزيفة “
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل ” جوائز الأخبار المزيفة ” حسبما ذكرها، حتى 17 يناير الجاري.
وأشار ترامب، أن جوائز الأخبار المزيفة، لأكثر منصة إعلامية متحيزة وفاسدة، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير بدلا من يوم الأثنين.
ويطلق الرئيس الأمريكي، على تقارير وسائل الإعلام التي تمطر عليه بالانتقادات اللاذعة، بأنها أخبار مزيفة.
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين
رغم ان الصحافة في الغالب تخدم جهات واهداف معينه وليست لمجرد طرح الحقيقة مجرده الا انها مع هذا الانسان تحديدا اكثر من صادقة فما يقوم به من شطحات من وقت لآخر وتصرفاته التي لا تتناسب مع كونه رءيس دولة عظمى تتحدث عن نفسها وليست بحاجة إلى جريدةلنشرها فهو يقوم بالواجب من تلقاء نفسه