” ميلر ” يفقد أعصابه على الهواء.. ومذيع ” سي إن إن ” : أضعنا وقت المشاهدين

واشنطن(صدى):

فقد كبير المستشارين السياسيين بالبيت الأبيض ستيفن ميلر، أعصابه خلال مقابلة تليفزيونية على شبكة ” سي إن إن ” ، كان يتحدث فيها عن الكتاب الجديد ” نار وغضب ” الذي يتعرضَ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم ” ميلر ” الشبكة، بالقيام بتغطية هيستيرية مناهضة لترامب، واصفاً الرئيس بالعبقرية السياسة، حيث شككت الشبكة في كفاءة الرئيس الأمريكي لقيادة الولايات المتحدة.

وهاجم ” ميلر ” مذيع ” سي إن إن ” الذي أجرى معه المقابلة، حيث ردَ الأخير عليه قائلاً :” ليست لدي فكرة عن سبب مهاجمتك لي ” ، مؤكدأ أنه مجامل بحماس.

واختتم المذيع، اللقاء، مطالبأ ميلر بالهدوء وانهى المقابلة دون أن ينتظر رد ميلر، قائلأ:” أعتقد أننا أضعنا ما يكفي من وقت المشاهدين “.