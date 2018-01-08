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تعرف على هدية ميجان ميركل لملكة بريطانيا في عيد الميلاد

تعرف على هدية ميجان ميركل لملكة بريطانيا في عيد الميلاد
لندن(صدى):

قدَمت الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري، هدية بسيطة وغير مكلفة إلى ملكة بريطانيا ” إليزا بيث ” ، في ليلة عيد الملاد، وفق تقاليد العائلة المالكة.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن هدية ” ماركل “، أدخلت الملكة في نوبة ضحك فور رؤيتها وهي عبارة عن لعبة ” هامستر ” صغير يغني.

وعلَقت الملكة على الهدية قائلة : ” أعتقد أنها ستكون رفيقة جيدة لكلابي “.

من جانبها، قدَمت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، للملكة، حلوى صنعتها خصيصاً لها، وكذلك جرة من صلصة ” تشاتني ” من وصفة جدتها.


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