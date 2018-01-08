” الفحص الدوري ” يمنح مزايا خاصة لكبار العملاء

عادل الحربي (صدى):

وافقت كلًا من لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة الرياض والفحص الفني الدوري للسيارات، على إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن جوانب التعاون في تقديم عدة مزايا خاصة بالفحص لكبار العملاء في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف التسهيل لإنجاز معاملات القطاع.

وأكد رئيس لجنة النقل بغرفة الرياض الأستاذ سعود النفيعي، أن المزايا تتضمن خدمة السداد الآجل لكبار العملاء، حيث يتم سداد الرسوم في الـ15 من الشهر التالي للفحص مع وجود ضمان بنكي يعادل قيمة الرسوم.

وأوضح ” النفيعي ” أن الفحص الدوري يوافق أيضًا على تخصيص مسار لفحص المركبات، في حالة التزام شركة النقل بفحص مائة مركبة أو أكثر، كما وافق على إجراء الفحص للشركة الملتزمة بفحص هذا العدد من المركبات خارج أوقات العمل الرسمية وبما يتناسب مع الأوقات المسموح للشاحنات السير بالطرق.

كما أضاف أن الفحص يوفر أماكن انتظار للشاحنات لحين فتح محطة الفحص للعمل في الصباح، لافتًا إلى أن شركات النقل يزيد أسطول مركباتها عن 500 مركبة.

وكانت لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الأستاذ سعود النفيعي عقدت لقاءً مع مساعد المدير العام للفحص الفني الدوري للسيارات اللواء الدكتور محمد بن مشبب البقمي، بحضور عدد من المسئولين بالفحص.