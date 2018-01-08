بالصور.. وفد الأهلي يزور ” السومة ” بعد عمليته الجراحية

ماجد محمد(صدى):

ذهب وفد من إدارة نادي الأهلي، لزيارة مهاجم الفريق، السوري عمر السومة؛ للاطمئنان على حالته بعد العملية الجراحية التي أجراها.

وقال الحساب الرسمي لنادي الأهلى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : ” زار عدد من أعضاء إدارة النادي الأهلي اللاعب عمر السومة للاطمئنان عليه عقب العملية التي أجراها، وتواجد خلال الزيارة عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ وضاح بخش، ومدير الفريق الأستاذ محمد شليه، وعضو مجلس الإدارة مدير المركز الإعلامي الأستاذ فهد الزهراني “.

يذكر أن السومة خضع لعملية جراحية في كاحل القدم منذ عشرة أيام في مدينة ميونغ الألمانية.