زيدان: أداء الريال في الشوط الثاني السبب في التعادل أمام سيلتا فيغو

طلال الغامدي(صدى):

قال الفرنسي زين الدين زيدان،مدرب ريال مدريد، إن عدم استمرار لاعبيه على الأداء طول الـ 90 دقيقة في مواجهة سيلتا فيغو، هو السبب في الخروج بالتعادل من المباراة.

وأضاف ” زيدان ” أن الشوط الثاني اختلف عن أداء الشوط الأول، فكان الثاني أسوأ من الأول، مضيفًا أن فريقه لم يكن جيدًافي إخراج الكرة من مناطقهم، قائلًا: “ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.

وأشار إلى أن أيضًا مسؤول عن مشاكل الفريق، مضيفًا أنه كان يجب انهاء المباراة في وقت مبكر خاصة وأن المنافس ليس بحالة جيدة، قائلًا: ” أحينا نلعب 90 دقيقة رائعة، لكننا مؤخراً لا نستطيع تحقيق هذا الأمر.”.

وانتهت مباراة الريال بمواجهة سيلتا فيغوا أمس بالتعادل 2-2، في في إطار مباريات الدور الـ 18 من الدوري الإسباني