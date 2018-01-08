زيدان: أداء الريال في الشوط الثاني السبب في التعادل أمام سيلتا فيغو
قال الفرنسي زين الدين زيدان،مدرب ريال مدريد، إن عدم استمرار لاعبيه على الأداء طول الـ 90 دقيقة في مواجهة سيلتا فيغو، هو السبب في الخروج بالتعادل من المباراة.
وأضاف ” زيدان ” أن الشوط الثاني اختلف عن أداء الشوط الأول، فكان الثاني أسوأ من الأول، مضيفًا أن فريقه لم يكن جيدًافي إخراج الكرة من مناطقهم، قائلًا: “ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.
وأشار إلى أن أيضًا مسؤول عن مشاكل الفريق، مضيفًا أنه كان يجب انهاء المباراة في وقت مبكر خاصة وأن المنافس ليس بحالة جيدة، قائلًا: ” أحينا نلعب 90 دقيقة رائعة، لكننا مؤخراً لا نستطيع تحقيق هذا الأمر.”.
وانتهت مباراة الريال بمواجهة سيلتا فيغوا أمس بالتعادل 2-2، في في إطار مباريات الدور الـ 18 من الدوري الإسباني
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