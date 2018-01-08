رئيس ديوان المظالم يناقش جدول أعمال العام المالي القادم مع إدارات الديوان

علي القحطاني(صدى):

عقد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات بديوان المظالم لمناقشة ما تم إنجازه من مبادرات الخطة الإستراتيجية 2020 المعدة لكل إدارة، وإقرار التوجيهات حيال أعمال العام المالي المقبل، وما يترتب عليها من منجزات، واستعراض تطبيق الإدارات للخطة الاستراتيجية، وما تم إنفاذه من الخطط التشغيلية، والنظر في العوائق، ومقترحات الحلول لمعالجتها .

كما جرى خلال الاجتماع الاستماع لممثلي الإدارات حيال ذلك، والخروج بالتوصيات اللازمة في هذا الشأن .

وحث معاليه الإدارات كافة بدقة تنفيذ مضامين الخطة والمسارعة إلى إيفاء متطلباتها، مع إتاحة المجال لكل المقترحات والمبادرات التي ترد إليهم بغية تحسين وتجويد العمل، والمتابعة الدورية لتنفيذ المبادرات التي أشارت إليها الخطة الاستراتيجية، وفق ما ينسجم مع الأعمال الموكلة بعموم الإدارات، موجهاً أن تعقد اجتماعات دورية بكل إدارة لمناقشة وعرض المنجزات التي تحققت وفق استراتيجية الديوان.

وأكد الدكتور اليوسف ضرورة إنجاز المعاملات المتعلقة بالمستفيدين بأسرع وقت وعلى أكمل وجه، وإتمام المعاملات أولاً بأول، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة, ويظهر الصورة المثلى لمرفق القضاء, حاثاً الجميع بتطبيق ما أقرته خطة الديوان الاستراتيجية 2020، ومتابعة تنفيذ المبادرات المتعلقة بها، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تضمن النجاح لهذه الخطة .