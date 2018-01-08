بالفيديو.. شاب يمارس التفحيط أمام مدارس بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قام بممارسة التفحيط بشكل جنوني أمام مجمع مدارس البشري بالعوالي بمكة المكرمة، وكان على وشك أن يصطدم بأحد المشاة.

وعبر النشطاء عن استيائهم من هذا الشاب فعرض حياة المارة للخطر بهذا التصرف، وطالبوا بتشديد العقوبات على من يقوم بالتفحيط.