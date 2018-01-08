بالفيديو.. شاب يمارس التفحيط أمام مدارس بمكة المكرمة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب قام بممارسة التفحيط بشكل جنوني أمام مجمع مدارس البشري بالعوالي بمكة المكرمة، وكان على وشك أن يصطدم بأحد المشاة.
وعبر النشطاء عن استيائهم من هذا الشاب فعرض حياة المارة للخطر بهذا التصرف، وطالبوا بتشديد العقوبات على من يقوم بالتفحيط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25128 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكلة لو تروج تكلم أبوه
وتنصحه
قال لك ولدي أحسن واحد
ف الحاره وأعوذ باالله من الحسد
وأنا مربية أحسن تربية
وهذا دلوع مامتو
وووووووووووو
محاضرة طويلة عريضة🤔