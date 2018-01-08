١١مشرفة تربوية في ورشة تدريبية لبناء العمليات الخاصة بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الجودة الشاملة ورشةً تدريبيةً بعنوان (بناء العمليات الخاصة بمكتب تعليم شرق) وذلك اليوم الاثنين الموافق١٤٣٩/٤/٢١هـ .نفذتها مشرفة الجودة الشاملة فاطمة النفيعي بقاعة (١٠٥) بمكتب تعليم شرق مكة تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الجودة الشاملة اعتدال البركاتي وذلك بحضور مديرة مكتب تعليم شرق مكة سارة الدعجاني وعدد لفيف من المشرفات التربويات بالمكتب .

استهدفت الورشة منسوبات مكتب تعليم شرق مكة وذلك بهدف التعريف بآلية بناء العمليات الخاصة بمكتب تعليم شرق وتوضيح أهمية العمليات وكيفية بناءها وشرح عناصر بطاقة بناء العمليات وشرح مدلولات الترميز وتطبيق عملي لبناء العمليات الخاصة.

فيما بلغ عدد الحاضرات ( ١١ ) مشرفة تربوية .