أمانة عسير ترصد 575 مخالفة خلال أسبوعين

أبها(صدى):

رصدت إدارة الرخص والرقابة الشاملة وإدارة الرقابة الصحية بأمانة منطقة عسير, خلال جولاتها الرقابية في الأسبوعيين الماضيين “575” مخالفة استهدفت المنشآت التجارية بمدينة أبها، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها.

وأوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بأمانة عسير المهندس عبدالعزيز الرمثي, بأن الجولات الرقابية خلال الأسبوعين الماضيين قد أسفرت عن توجيه (59) إنذار لمنشآت مخالفة, إضافة إلى رصد أكثر من (157) مخالفة, وتسجيل (359) ملاحظة, منوهاً إلى أن تلك المخالفات قد رصدت بعد أكثر من (576) جولة قامت بها الفرق التفتيشية، حيث سجلت تلك المخالفات قيمة قدرت بــ 134.400 ألف ريال.

من جهته بين مدير إدارة الرقابة الصحية المهندس أحمد أبو عابد, إلى أن المخالفات تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة إلى سوء النظافة العامة للموقع، وسوء نظافة المعدات المستخدمة، بجانب عدم ارتداء الزي الرسمي، وسوء النقل والتخزين.

وأكد أبو عابد أن الإدارة مستمرة في جولاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي للعاملين، وتعزيز صحة الفرد والمجتمع.