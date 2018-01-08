بالفيديو.. شابان يهينان الطعام بشكل مستفز.. ومطالبات بالقبض عليهما

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، قيام شابان بإهانة الطعام والعبث به على سبيل المزاح بينهم، دون مراعاة لاحترامه.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على الشابين، معبرين عن رفضهم لما قاموا به، حيث قال أحد المغردين: ” لاحول ولاقوة الابالله هذا والله الجهل حرام عليهم اللعب النعمة ” .

وأضاف آخر : ” وبعدها يجي اللي مثلهم يقول ليش تاخذون ضريبة قيمة مضافة على الأكل .. الله ينتقم من كل من يفسق ويهين النعمة “.

وذكَر أحد المغردين بالحديث الشريف عن العبث بالطعام : ” ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء ، فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يميناً وشمالاً ، فإن لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لُعن ، فإن كان أهلاً لذلك وإلا رجعت إلى قائلها ” .