لجنة تحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل تعلن أسماء الفائزين في الفردي جل ” للوني الحمر والوضح “

علي القحطاني (صدى):

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في ” الفردي جل ” للوني الحمر والوضح.

وأوضحت اللجنة أن نتائج الفردي جل في الحمر جاءت كما يلي: الأول: عايض رفعان عايض القحطاني, الثاني: سعيد سعود العوفي الحربي, الثالث: سعيد محمد سعيد آل روق, الرابع: محمد سعد حسين البقمي, الخامس: فرج فخري عوض الحربي .

فيما جاءت نتائج الفردي جل في الوضح كالتالي : الأول: ناصر مبارك مقيم آل بريك, الثاني: ناصر فنيسان قعيد السيحاني, الثالث: صالح محمد سليمان الجمعة, الرابع: عبد الله ناصر فهد الدوسري, الخامس: مطلق فراج شريم العصيمي.