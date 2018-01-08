البنخليل: قطر ركزت جهودها على التجنيس السياسي والتحالف مع إيران لاستهداف البحرين

طلال الضوي(صدى):

أكد رئيس تحرير جريدة الوطن وأحد المتدربين في أكاديمية التغيير القطرية لإحداث تغيير في البحرين الدكتور يوسف البنخليل، اليوم الاثنين، أن قطر ركزت جهودها على التجنيس السياسي والتحالف مع إيران ودعم مناصريها ودعم المنظمات الدولية لاستهداف البحرين.

وأوضح ” البنخليل ” في منتدى قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط المقام في العاصمة البحرينية المنامة، أن قطر قادت 4 قضايا تجسس في البحرين خلال الأعوام الماضية، ما يوضح منهجها في التدخلات بالمنطقة لضرب القوة العسكرية والسياسية والأمنية.

وأضاف أن المقاطعة العربية ساعدت في كشف مخططات الدوحة وكشفت الستار عن زعمها بدعم الدول المتضررة، والتي كانت في حقيقة الأمر عبارة عن تدخلات هدفها السيطرة على مكتسبات هذه الدول.

كما أشار ” البنخليل ” إلى أن التوصية الأخيرة للنظام القطري يتمثل في التركيز على ضرورة الاستمرار في دعم التنظيمات المعارضة في البحرين والاستمرار في اختراق أركان الحكم داخل البحرين والتلاعب بمكونات المجتمع البحريني.

يُذكر أن البحرين تستضيف ندوة تحت عنوان قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط؛ لبحث السياسات التخريبية لقطر وكيفية التصدي لها.