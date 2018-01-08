استشاريو تغذية: التحذير من أنفلونزا الطيور ” بلبلة ” و ” تنافس تجاري “

عادل الحربي(صدى):

نفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رويدا إدريس، ما يتردد من أنباء انتشار أنفلونزا الطيور، مطمئنة المواطنين من المخاوف التي تملأهم، تجاه الطيور، و الدجاج خاصة.

وأكدت الاستشارية أن ما يتداول من رسائل تحذيرية حول تناول الدجاج، مجرد تنافس تجاري لا علاقة له بالجانب الصحي.

وقالت، ” لا استبعد وجود أهداف للربح المادري وراء هذه الرسائل، لأنه على صعيد الطب، فإن الفايروسات التي تظهر على الطيور والدواجن تظهر أعراضها سريعًا “.

وفي نفس السياق اتفقت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة إيمان الأيوبي، معها، بأن ما ينشر من معلومات مغلوطة بهدف إثارة الخوف، غير صحيح.

وقالت الأيوبي أن كثير من الفايروسات التي تصيب الطيور، تموت أثناء الطهي تحت درجات حرارة مرتفعة، وبالتالي هناك صعوبة في انتقال المرض للمستهلك.