وظائف شاغرة بشركة ” إي هوم ” بالرياض والقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة إي هوم للمفروشات عن وجود عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للجنسين للعمل في فروع الشركة بالرياض والقصيم، مشيرة إلى المسميات الوظيفية كالتالي: مدير صالة بيع اثاث ، ومهندسات ديكور للعمل بالصالات .

وأوضحت الشروط اللازمة لشغر هذه الوظائف فأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا تقل خبرته عن ثلاثة سنوات في المجال، واللباقة وحسن المظهر، والإلمام بمهارات الإقناع، والقدرة على التواصل وحل المشكلات، والقدرة على العمل مع فريق، وتحمل ضغط العمل، ويكون أيضا لديه مهارات التحدث والكتابة في اللغة الإنجليزية .

وعلى من يرغب في التقديم يمكنه إرسال السيرة الذاتية مع كتابة أسم الوظيفة على الرابط التالي :هنا