بالفيديو.. مراهقة تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر في العالم
دخلت مراهقة أرجنتينية تٌدعى ” أبريل لورنزاتي ” تبلغ من العمر 17 عاما ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول شعر في العالم.
تمكنت لورنزاتي من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، حيث بلغ طوله 1.52 مترا.
توق[ عدد التعليقات: 13723 ] نشر منذ 3 ساعات
الشعر الطويل طول معقول حلو
بس مو تجرة وراها يكنس الشارع
بنت النور[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين
خفيف مره هههههه صادقه احسه اذا زاد يصير ماهو طبيعي عاد ماشافو اللي عندنا ماشاء الله كان دخلنا قبلهم الموسوعه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا جماعة الخير بالله عليكم هذا جد
معقوله هذا شعر طبيعي
ولا توصيلة مكنسة كهربائية
هههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15851 ] نشر منذ 41 دقيقة
حلووو بس تعب 😄