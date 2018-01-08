بالفيديو.. مراهقة تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر في العالم

برازيليا(صدى):

دخلت مراهقة أرجنتينية تٌدعى ” أبريل لورنزاتي ” تبلغ من العمر 17 عاما ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول شعر في العالم.

تمكنت لورنزاتي من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، حيث بلغ طوله 1.52 مترا.