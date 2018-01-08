  • الإثنين 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مراهقة تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر في العالم

بالفيديو.. مراهقة تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر في العالم

بالفيديو.. مراهقة تدخل موسوعة جينيس بأطول شعر في العالم
برازيليا(صدى):

دخلت مراهقة أرجنتينية تٌدعى ” أبريل لورنزاتي ” تبلغ من العمر 17 عاما ، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول شعر في العالم.

تمكنت لورنزاتي من تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس كأطول شعر في العالم، حيث بلغ طوله 1.52 مترا.


الوسوم:, ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13723 ] نشر منذ 3 ساعات

الشعر الطويل طول معقول حلو
بس مو تجرة وراها يكنس الشارع

[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين

خفيف مره هههههه صادقه احسه اذا زاد يصير ماهو طبيعي عاد ماشافو اللي عندنا ماشاء الله كان دخلنا قبلهم الموسوعه

[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا جماعة الخير بالله عليكم هذا جد
معقوله هذا شعر طبيعي
ولا توصيلة مكنسة كهربائية
هههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *