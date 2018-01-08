” مهرجان الإبل ” : المسيرات الداعية للنعرات القبلية مرفوضة

عادل الحربي(صدى):

أعلن مسؤول في إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، تعرض مثيري النعرات القبلية، والتجمعات التي يصاحبها مضايقة للجمهور والمشاركين، لعقوبات من بينها الإبعاد عن المشاركة.

وأكد فوزان الماضي، رئيس لجان التنظيم والميدان، عدم منع إدارة المهرجان المسيرات مطلقا، بل تسعى لتنظميها، فتسمح للمسيرات التي تُظهر الفرح وتُعبر عن الاعتزاز، ويرفع فيها الأعلام.

وترفض الإدارة الفرح السلبي، الذي يشمل التجمع والتجمهر المُؤذي، حاملا لشعارات وأعلام غير وطنية، وداعيا للنعرات.