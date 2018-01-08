” إثريوم ” تعود لوصافة العملات الرقمية و ” بتكوين ” تواصل الهبوط
سجلت العملة الرقمية ” إثريوم ” ، اليوم الاثنين أعلى قيمة لها على الإطلاق، لتستعيد لقب ثاني أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.
وارتفعت إثريوم إلى 1219 دولار بنسبة 6.15% خلال التعاملات الصباحية لليوم، بعدما تجاوزت 1266 دولار مسجله أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وانخفضت العملة الرقمية الأولى في العالم ” بتكوين ” إلى 15815 دولار بنسبة 2.25%، لكنها ما زالت تحافظ على صدارتها في قائمة العملات الرقمية العالمية.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لـ ” إثريوم ” 118 مليار دولار، لتتفوق على منافستها ” الريبل ” التي تراجعت عن المنصب الثاني بقيمة سوقية إجمالية 101 مليار دولار.
رااايق[ عدد التعليقات: 3334 ] نشر منذ 3 ساعات
طــيــب ** تبع أي عملة من العملات هذي (إثريوم) أو ( بتكوين ) ؟!!!