” المريبض ” :21 بلاغا منذ بداية مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

سعيد العجل(صدى):

كشف عبدالله المريبض، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، عن استقبال أكثر من 21 بلاغ، منذ بداية المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في فترة ١٤٣٩/٤/١٥ وحتى ١٤٣٩/٤/١٩ .

ووضح المريبض: جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية والاستجابة المتقدمة المتمركزه داخل المهرجان وقدم الأطباء والمسعفين الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات بعد الله، ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة لوضح الحالة او الاصابة.

وأهاب المريبض، بقائدي المركبات، عدم السرعة أو التهور، والالتزام بقواعد وأنظمة المرور، وكذلك اتباع ارشادات الدفاع المدني بما يكفل سلامتهم وسلامة الجميع حيث ان اغلب البلاغات كانت متنوعه بين تنفسية وحروق واصابات الحوادث كما نشدد على ضرورة عدم التردد بالاتصال على عمليات الهلال الأحمر عبر الخطوط المباشرة (٩٩٧).