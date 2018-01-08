الاتصالات السعودية تحصل على قرض إسلامي بقيمة 378.5 مليون دولار

حمود العنزي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، حصولها على قرض إسلامي عبر شركة ماليزية تابعة قيمته 378.5 مليون دولار.

وأكدت الشركة أنها ستستخدم القرض في إعادة تمويل دين قائم اُستخدم للاستحواذ على حصة في شركة ماكسيس الماليزية للهاتف المحمول.

يُذكر أن الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية، تملك عبر شركتها التابعة STC ماليزيا هولدنجز 25% في بيناريانج جي.اس.ام هولدنجز التي تملك بدورها حصة مسيطرة في ماكسيس.