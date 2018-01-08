تدشين بوابة وطنية بالقنفذة لإصدار الرخص الفورية

نايف السالم(صدى):

دشن رئيس بلدية محافظة القنفذة، المهندس سعيد الغامدي، البوابة الوطنية ” بلدي أقرب لك ” ؛ لإصدار الرخص الفورية.

ودعت بلدية القنفذة، المواطنين الراغبين باستخراج رخص محلاتهم، التقديم عن طريق موقع بلدي الإلكتروني لاستكمال الإجراءات.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” دشن رئيس بلدية محافظة القنفذة م. سعيد الغامدي البوابة الوطنية ( بلدي أقرب لك ) لاصدار الرخص الفوريه، كما ندعو المواطنين الراغبين بإستخراج رخص محلاتهم التقديم عن طريق موقع بلدي الإلكتروني لاستكمال إجراءات استخراج الرخص “.