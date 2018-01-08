أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر ويتطلب التعاون

خالد الظفيري(صدى):

أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، أن الخلاف الخليجي عابر مهما طال، مشيرًا إلى أن المسيرة الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات.

وأكد الشيخ صباح الأحمد خلال افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية، أن المسئولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة.