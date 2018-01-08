أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر ويتطلب التعاون
أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، أن الخلاف الخليجي عابر مهما طال، مشيرًا إلى أن المسيرة الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات.
وأكد الشيخ صباح الأحمد خلال افتتاح أعمال المؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية، أن المسئولية الملقاة على عاتق الأجهزة التشريعية بالخليج كبيرة.
عماني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ألف بين القلوب ورد كيد الحاقدين والشامتين إلى نحورهم وأبعد شر المثيرين للفتنة بين الأخوة الأشقاء من إعلاميين ومرتزقة حاقدين ومطبلين وغيرهم من المفسدين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
عزيزي الغالي عماني
سلامي واشواقي لكم حكومة وشعباً
وخاصة جلالة الزعيم العربي قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي عماني
عندي استفسار هل تدخل قطر ودعمها وايوائها جماعات ارهابيه
متشددة يعد تطبيل وتزلف كما تدعي؟؟
هل دعم قطر لجماعة الحوثي الارهابية والاخوان المجرمين
في مصر وليبيا وتونس يعد تطبيل وفتنه ان قلنا لها كفى
هل تقارب حاكم قطر مع ايران الرافضة وقوله ان ايران دولة شريفة
يعد فتنه هل دعم قطر الروافض في القطيف والبحرين يعد تطبيل منا
حدث العاقل بما يعقل فإن صدقك فلا عقل لديه
انا احب شعب عمان وحكومة عمان كان ردي الأول عليك
دون تمحيص لكني تمحصت ردت فوجدتك قد جانبك الصواب وتجنيت علينا كثيراً كثيراً
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطر هي رأس الأفعي
قطر هي السم الزعاف
قطر هي كل البلاء بداية من ربيع الفتن الخراب العربي
حتى يومنا هذا هي ام الفتن والقلاقل والله
سعيداان[ عدد التعليقات: 1402 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يهدي حكام قطر
فقد أدخلوا الغرباء والأشرار بين الأخوة الخليجيين