ستيف بانون يتراجع عن تصريحه بشأن وصف ابن ترامب بـ ” الخائن “

واشنطن(صدى):

تراجع ستيف بانون، المستشار الاستراتيجي السابق للريس الأمريكي دونالد ترامب، عن تصريحاته بشأن وصف نجل ترامب بالخائن.

وذكرت تلك التصريحات في كتاب ” النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض ” للصحفي الأمريكي مايكل وولف. حيث أشار إلى مقابلة أجريت عام 2016 بين الابن ومجموعة من الروس.

وتراجع بانون وقال أن هذا التعليق كان مقصود به بول مانفورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية والذي كان حاضرا للمقابلة.

وقال بانون في بيان ” تعليقاتي كانت موجهة نحو باول مانفورت ” واصفا الابن بـ ” رجل وطني وصالح “.

يذكر أن ترامب استنكر على بانون تصريحاته بوصف ابنه بالخائن، قائلا : ” ستيف الطائش .. بكى حينما أقيل من منصبه “.