بالفيديو.. بعد الاعتداء عليه وتهشيم سيارته.. معلم: هذه فائدة التدريس
تعرض معلم لاعتداء بالغ من قبل مجهولين، على سيارته، وأسفر الاعتداء على، كسر زجاج مركبته، مما أثار غضبه واستنكاره لهذه الفعلة، مدينًا عدم وجود حماية مناسبة للمعلمين .
ورصد المعلم، من خلال مقطع فيديو، الاعتداء الموجه لسيارته، بارزًا تهشم الزجاج الأمامي والخلفي، معلقًا ” هذه نهاية التدريس “.
ولقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم، واستيائهم من الاعتداءات الموجهة للمعلم في الفترة الأخيرة، وعدم اتخاذ إجراءات ضدها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات
يا معلم ويش تبي إنت بالتحديد؟؟؟؟
الدولة اعزها الله ماهي شمس شارقة عليك
ولا انت اول شخص ولن تكون آخر شخص
لقد تم الأعتداء حتى ع سيارات بعض رجال امن
وقضاة وجا معيين واطباء الخ
وفي النهاية ياخذون الجزاء النظامي الرادع
رعد ***[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 ساعات
لعل التعليم الذى تلقوه خاطئ . والبعض من المعلمين هو من يسبب لنفسه المتاعب وهو لايعلم شباب اليوم ليسوا مثل الامس على المعلم ان يجعل الطلاب اصدقاء قبل ان يعتبرهم طلبة ويكسبهم