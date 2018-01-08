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بالفيديو.. بعد الاعتداء عليه وتهشيم سيارته.. معلم: هذه فائدة التدريس

بالفيديو.. بعد الاعتداء عليه وتهشيم سيارته.. معلم: هذه فائدة التدريس
نايف السالم(صدى):

تعرض معلم لاعتداء بالغ من قبل مجهولين، على سيارته، وأسفر الاعتداء على، كسر زجاج مركبته، مما أثار غضبه واستنكاره لهذه الفعلة، مدينًا عدم وجود حماية مناسبة للمعلمين .

ورصد المعلم، من خلال مقطع فيديو، الاعتداء الموجه لسيارته، بارزًا تهشم الزجاج الأمامي والخلفي، معلقًا ” هذه نهاية التدريس “.

ولقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم، واستيائهم من الاعتداءات الموجهة للمعلم في الفترة الأخيرة، وعدم اتخاذ إجراءات ضدها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات

يا معلم ويش تبي إنت بالتحديد؟؟؟؟
الدولة اعزها الله ماهي شمس شارقة عليك
ولا انت اول شخص ولن تكون آخر شخص
لقد تم الأعتداء حتى ع سيارات بعض رجال امن
وقضاة وجا معيين واطباء الخ
وفي النهاية ياخذون الجزاء النظامي الرادع

[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 3 ساعات

لعل التعليم الذى تلقوه خاطئ . والبعض من المعلمين هو من يسبب لنفسه المتاعب وهو لايعلم شباب اليوم ليسوا مثل الامس على المعلم ان يجعل الطلاب اصدقاء قبل ان يعتبرهم طلبة ويكسبهم

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