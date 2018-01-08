بالفيديو.. بعد الاعتداء عليه وتهشيم سيارته.. معلم: هذه فائدة التدريس

نايف السالم(صدى):

تعرض معلم لاعتداء بالغ من قبل مجهولين، على سيارته، وأسفر الاعتداء على، كسر زجاج مركبته، مما أثار غضبه واستنكاره لهذه الفعلة، مدينًا عدم وجود حماية مناسبة للمعلمين .

ورصد المعلم، من خلال مقطع فيديو، الاعتداء الموجه لسيارته، بارزًا تهشم الزجاج الأمامي والخلفي، معلقًا ” هذه نهاية التدريس “.

ولقى مقطع الفيديو ردود فعل واسعة من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم، واستيائهم من الاعتداءات الموجهة للمعلم في الفترة الأخيرة، وعدم اتخاذ إجراءات ضدها.