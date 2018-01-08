لأول مرة.. مواطنة تنهي احتكار الرجال وتشرف على محطة وقود بالشرقية
عندما يتطرق إلى مسامعنا كلمة محطة وقود، يترجم عقلنا صفة رجل على الفور، فنتخيل عامل المحطة، ومديرها وكل من يعمل بها، وكأننا في مكان للرجال فقط؛ فيحتكر الرجال هذه المهنة منذ القدم، إلا أن جاءت امرأة وقلبت الموازين رأسا على عقب فأنهت هذا الاحتكار ودخلت هذا العالم لتترأسه.
وجاءت المواطنة ميرفت بخاري بالمنطقة الشرقية، كأول سيدة تشرف على محطة الوقود؛ لتخترق مجال إدارة المحروقات، وتدير مشروع استثماري كان حكر على الرجال فحسب، مكتسبة خبرة من عملها السابق كمدير قسم الإعلام الإقليمي في مجموعة استثمارية.
وساهمت خبرة العمل السابق ل ” بخاري ” ، في نجاح مهمتها الحالية، حيث كانت تنفذ تغطيات إعلامية للخدمات البترولية في المجموعة، ومن ثم تولي الإشراف على الغرف الخدمية المرافقة للمحطة.
وتتابع أم الأطفال عمليات التشغيل والتعبئة والتفريغ في المحطة، إلى جانب إدارة مجمع متكامل كاستراحة تتوافر فيها كل المرافق؛ لتصبح نموذج لإدارة طاقم متكامل من الرجال والنساء.
وأعلنت ” بخاري ” انحيازها التام للنساء بعد صدور الأوامر السامية بالسماح لها بقيادة السيارات، حيث تخصص مسارات خاصة للسيدات للتعبئة، وموقع مخصص لتقديم الخدمات، لتهيئة المحطة فور تنفيذ القرار على أرض الواقع.
ولم تتوقف في اهتمامها بالمرأة عند هذا الحد، بل أكدت ضمان مسارات آمنة للسيدات، وخدمات ذاتية، ومرافق نسائية مجهزة لاستقبالهن، وفريق نسائي متكامل في خدمتهن.
وضربت ” بخاري ” مثالا وقدوة يحتذي بها المواطنات في وضع الخطط الاستراتيجية والقيام بالمهام على أتم وجه وعدم التقيد باحتكار الرجال لمهام معينة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2599 ] نشر منذ 4 ساعات
و هي كمان شاعرة الف مبروك لنا بها وربنا يوفقها
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 ساعات
معقوله ما لقت اي وظيفة ثانية …..صراحة الخبر يزعل شوية لابد المرأة تضل مرأة لا تتعدى حدودها … ويش هي خبرات العمل السابق .. ليه مابحثت في مجال نسائي . وتتابع عمليات التشغيل و التعبئة و التفريغ .. الاولى شباب البلد . لكن بهذه الطريقة و احتكار الوظايف للسيدات .. الشباب يجلس في البيت افضل ..ياريت المرأة ما تتجدرد ما انوثتها و تحافظ عليها بما يرضي الله و تبحث في وظائف مناسبة ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس عيباً
ولا حرام
عساك ع القوة يا خالة
توق[ عدد التعليقات: 13723 ] نشر منذ 3 ساعات
الشغلة ذي ماتناسب الحرمة
الدول الثانية اللي الحرمة من اجيال وهي تسوق مااشتغلت في محطة
واحنا اول ماشطحنا نطحنا 😒😒
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 ساعات
الوظائف الي مثل هذه عيب .. من وجهة نظري .. المراة لها الستر مو تطالع في الخزانات تعبئة و تفريغ ..
مواطن مخلص[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا انتفت الموانع التالية :
– نص من القرآن الكريم يحرم ذلك
– عدم وجود حديث نبوي يحرم ذلك
– مكان آمن ولا يوجد خطر عليها
إذن ما المانع من ذلك ؟ عادات المجتمع تتغير و تتبدل تبعًا لظروف وتغير المجتمع وكل زمان له عاداته وتقاليده .
* لكن لماذا مسارات خاصة ليش كل هالتعقيد
المهم في الموضوع كل محطة توفر ما لايقل عن اثنين من حراس الأمن في كل فترة من اليوم
وتحمل حرارة الشمس لاننا ليس في أوروبا في اغلب اوقات السنة لا يستطيع الانسان العادي البقاء تحت درجة حرارة الشمس اكثر من ساعه وممكن تقل عند النساء
وكذلك مهم جدًا توفير حمام خاص بالعاملات لتبديل للاستحمام وتبديل الملابس خاصة الداخلية بسبب التعرق الزائد الناتج عن كبر الأرداف ومنطقة الصدر
salem[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 ساعات
آخر الزمان!! اللهم سلم سلم..
بطل العجب[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 ساعات
خلاص ……الكتاب بين من عنوانه ..
ابو زهران[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
الله ياخذ عقلك وعقل من يتشدد لك
مكانك بيتك
(واذا خرجت المرأة من دارها قل مقدارها) وسيبونا من الضحك على الدقون
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات
يا شباب
استهدو بالله
بدون عصبيه في الطرح
احد فيكم يتبرع لها براتب بحفظ لها ماء وجهها والكرامة
وهي تجلس في بيتها لكن تنتقد وانت بعيد عن الواقع
همسة
قال وش حدك على المر؟
قال :اللي أمر منه..!
قوية هنا .!.!
صحيح إن البحر مالح لكن العطش قتال!.!
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو رهراء
هههههههههههههههههههههه
آه يا المتشددين
اهـ منكم والله
آه منكم اعرفكم والله من زمان
آه اتعبوني والله المتشددين المتزمتين
ههههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 3 ساعات
ابو زهراء
هههههههههههههههههههههه
آه يا المتشددين
اهـ منكم والله
آه منكم اعرفكم والله من زمان
آه اتعبوني والله المتشددين المتزمتين
ههههههههههههههههههههههههههه
الماهر[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر حالنا وحالها وحال المسلمين اجمعين
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6372 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو صحيح الشغل ما هو عيب لكن تمنيت انها ما تشتغل هالشغلة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41140 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر ويوفق الجميع خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41140 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر حال المسلمين
بنت النور[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشغل ماهو عيب ولا حرام بس بحدود المعقول حنا الوضع تغير مكانها هنا بتقابل الشين والزين واهي امراه بتكون عرضه للتحرش ايا كان وش بقت للرجال اجل بكره بنسمع وحده تبيع انبوبه الغاز انا معها لو اداره ماتطلع الشارع اوكي بس اطلع واتفقد احسها صعبه حييل وتقلل من أنوثتها حييل ويكثر الا شغال بحدود المعقول الله يستر عليها وعلينا يارب وغير حالها وحالنا للافضل
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
افضل من الشحاذة في الجوامع والمساجد
والسرقه والله افضل الله اعلم بحالها
نسأل الله السلامة والستر والعافية
سيف[ عدد التعليقات: 4873 ] نشر منذ 2 ساعتين
عساها على القوة.
حكي بعارين[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبيبنا 🔎(( 🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 )) انت تقول ان الشغل ماهو عيب وعشان الحاجة قلنا مايخالف لكن وش رايك ( بكشف الوجه ) و( بيان مفاصل الجسم ) او انها بتشتغل في محطة تفريغ وقود وهي ملثمة او لابسة العباية ؟؟
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنت النور الله يسعدك يارب
وانبوبة غاز بعد
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذاب الرحيل … ليه ردودك احسها تعجيزيه .. اول شي البلد مليانه نساء عفيفات و جالسين في بيوتهم و يجيهم رزقهم لحدهم . من كان مع الله ف الله معاه .. لكن الواضح في فئة قليلة من النساء و نسئل الله لهم الهداية اتجردوا من الستر و العفة تحت مسميات كثيرة منها الحرية و لقمة العيش و و و و و .. لكن انا اسئل وين هذه الفلسفة كانت اول .. هل الحريم تغيروا و لا الرجال الي تغيروا. اول كان في غيرة و في حشمه و عادت و تقاليد هل هذه الغرايز تغيرت .. وان يكون تغيرت ثوابت الدين ما تتغير ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
عفواً نتمنى الأرتقاء بعقولنا وفكرنا في الردود دون تجريح شخصي نتمنى فقط
عفواً كتبنا لكم هنا الف مرة
وكتبنا ايضاً للمتشددين بين قوسين بعض بني مطوع
بدون هياط وللف ودوران
اعطوها راتب يكفي حاجتها
احد فاعل خير منكم يذهب لين عندها
يقول لها انا بعطيك راتب شهري كذا
ويخاله يا امي بغيتك تجلسين في البيت
والله لن تمانع
لكن تجلس تكتب هي وهي
اللي ادينه في الماء الحار
ليس مثل اللي ادينه في الماء البارد؟؟
خنجر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
المعلق ( سيف )……اكيد هي على القوة … ماتشوف عضلاتها وبنية جسمها ماشاء الله عليها ( مقسَم )كنه جسم كمال اجسام
الروقي[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تقعد ببيتها وتعيش يتصدقون عليها الناس احسن من انها تخالط الرجال وتشتغل معهم …
يهتك عرضها وتهان اهانه ..
في محل حاطين فيه سعوديات شغالات والمدير يماني يروح يقول للسعوديه روحي روحي جيبي لي جوالي من فلان راعي محل ثاني وتروح المسكينه تجيب جواله له …
هذا موقف واحد حصل لهن في هالمحلات …
لذلك اسحبوا حريمكم تسان هن شغالات في هالمحلات …
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 1 ساعة
خنجر سمعتك
والله سمعني صوتك خنجر هههههههه 😒😒
توق[ عدد التعليقات: 13723 ] نشر منذ 1 ساعة
انتظروا بكرة وحدة تشتغل ميكانيكية بعد
تشوفونها منسدحة تحت السيارة تصلحها
مااحد قال لاتشتغل فيه مجالات كثير تناسب المرأة
ضاقت فيها الدنيا الا محطة وقود
ملاذ[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يفرجها على المسلمين اجمعين
مقلب[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
شغلها مجرد مشرفه يعني تجلس في مكتبها وتشوف حسابات ومراجعة الدخل اليومي مهوب تعبي بنزين للسيارات والشغله هذي حافظه لها اذا كانت مجرد مشرفه على المحطه ومن حقها تنتبه لحلالها
الروقي[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين بخاري ماهي سعوديه ابد ..
وسبق ان قلت سابقا لاتخلون حريمكم يشتغلن هالشغلات ويحتكن بالريجيل تراهن يهانن اهانه ويتحرشون بهن ويمكن بعد اكثر من كذا بكثير لكن الاهانه وروحي سوي كذا وكذا وافعلي كذا وكذا تقول خدامه هذا شيء اكيد … واليماني شغال يرسلهن لاي مكان في الاسواق جيبي لي جوالي من فلان وجيبي لي كذا وكذا …
ماعاد لها كرامه تقول جاريه …
يا مدرسه يا مافيه وظيفه والا في بنك قسم الحريم ..
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 1 ساعة
قوية والله
مكنيكية لاهو عيب ولا حرام
ربما تكون بدعة عند المتشددين
آهـ اتعبوني والله العظيم ههههههههههههههههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 1 ساعة
بخاري سعودية حصلت ع الجنسية
السعوديه من الدوله اعزها الله شئنا ام ابينا
حنا لسن انبياء ولا ملائكة حنا بشر
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عملها لايخالف شرع الله تعالى
متمسكه بحجابها دينها شرفها
حق لها العمل الشريف احسنو الظن
رجاءً كفو عن سوء الظن حتى لا تتحملون الذنوب
الله يسامح عن حقه لكن حق العباد لا والف لا ان لم يسامح صاحب الحق
والقيامة قصاص وعند الله تجتمع الخصوم
كفو عن القذف والمز والغمز خاصة
لديكم ولدينا جميعاً اعراض
اسألو الله الستر والسلامة والعافية ولها كذلك
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: “غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى” رواه مسلم
((دغريري))[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 22 دقيقة
بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء
انا لله وانا اليه راجعون
لاحول ولاقوة إلا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25128 ] نشر منذ 21 دقيقة
الي يعبي بنزين فل
يحصل على ربع حبه شواية مع الرز🤗🤗🤗
من بعيد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 9 دقائق
باكرة تتزوج احد عماله المحطه في السر وتبي تشوف من الاشكال هذا اكثر