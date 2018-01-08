قصر النظر يتسبب في انفصال شبكية العين

متابعات(صدى):

يتسبب عدم علاج قصر النظر في انفصال شبكية العين، وتتمثل أعراض قصر النظر في صعوبة رؤية الأشياء البعيدة والرمش المتكرر، ويجب عند ملاحظة هذه الأعراض زيارة طبيب متخصص، وفي أغلب الحالات سينصح الطبيب بنظارة أو عدسات لاصقة حتى يتمتع المريض برؤية واضحة.

ويحذر الأطباء من الإهمال وعدم علاج قصر النظر فهو يندرج ضمن أمراض العيون الشائعة ويتطور المرض دائما في المرحلة العمرية بين 6و 25 سنة .

يشار أن الأطفال يقضون الكثير من الوقت في الأماكن المغلقة أمام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية مما يتسبب في زيادة قصر النظر، وينصح الأطباء الآباء والأمهات بالسماح للأطفال باللعب في الهواء الطلق لوقف تطوير قصر النظر كما يمكن إعطائهم قطرات للعيون التي تحتوي على الأتروبين .