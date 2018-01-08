مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعلن انتهاء فترة التسجيل في مسابقة ” أفضل طبع “

عادل الحربي (صدى):

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عن انتهاء فترة التسجيل في مسابقة عرض الإبل لأفضل طبع.

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل سلطان البقمي أنه بلغ عدد المسجلين في المسابقة 41 مسجلاً، وأن لجنة التحكيم بدأت اليوم بفرز الإبل المسجلة في مسابقة ” أفضل طبع ” للعرض في موقع المهرجان، مشيراً إلى أن 3 محكمين سيفرزون الإبل على مدى ثلاثة أيام وينتهي الفرز يوم الأربعاء 23 / 4 / 1439هـ.

وبين المتحدث الرسمي أن إدارة المهرجان اشترطت أن يكون المشارك من العارفين في طبع الإبل، وأن تكون المنقية مطبعة وجاهزة، وأن يكون عدد الإبل المطبعة 20 ناقة، ورحول واحدة، وأن يكون المشارك في موقع المهرجان أو مسافة لا تبعد عن 30 كم خلال فترة الفرز، ولا يحق للمشاركين في جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل وسباقات الهجن في المهرجان المشاركة في المسابقة، مشيراً إلى أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 50000 ألف ريال، والفائز بالمركز الثاني 30000 ألف ريال، والفائز بالمركز الثالث 20000 ألف ريال.