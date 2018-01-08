في القمة الـ 115.. الأهلي المصري يسعى لخطف الصدارة بمواجهة الزمالك

نواف السالم(صدى):

يلتقي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، اليوم الاثنين، في ديربي جديد في إطار الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز المصري، في تمام الساعة الـثامنة بتوقيت المملكة.

وتتميز مباريات الفريقين دائمًا بالحماس حيث يسعة الأهللي صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة إلى العودة للصدارة مجددًا والاطاحة بالإسماعيلي الذي يحتل المركز الأول برصيد 37 نقطة.

بينما يعطي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 28 نقطة، مواجهات الأهلي اهتمام خاص، وإن كان الأداء متذبذب في كافة المباريات، يهتم دائمًا الفريق الأبيض أن يمنح مباراة القمة تركيز خاص، حيث يعني له الكثير تحقيق الانتصار على الأهلي؛ لذلك يترقب جماهير الفريقين مباريات القمة؛ للاستمتاع بأداء مختلف.

الجدير بالذكر أن مباراة اليوم، تعد القمة 115 التي تجمع بين الفريقين، ويخوض الزمالك المباراة بقيادة مدربه الجديد إيهاب جلال.