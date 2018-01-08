بعد رحيله بعمر 147 عام.. معمر المملكة يخلف لنا دروسا حياتية

حمود العنزي(صدى):

اتخذ المعمر علي العلكمي ،الذي رحل عن عمر يناهز 147 عامًا الأسبوع الماضي، والذي لقب بمعمر المملكة ، نمط حياة صحي، يحتذى به، ناقلًا لنا الأسلوب الذي يجب أن يعيش به الإنسان معتزًا بصحته، ليحفظ نعمة ربنا عليه، متمسكًا بإيمانه، حامدًا مستبشرًا بالحياة.

حافظ المعمر طيلة حياته، على نظام غذائي خاص به، وكان يكره ركوب السيارات، حتى إنه كان يذهب إلى مكة للعمرة مشيًا، حفاظًا على مبدأ لبدنك عليك حق، وأهمية الحركة لجسم الإنسان.

وقال يحيى العلكمي، أحد أفرد عائلة الشيخ العلكمي، إن الشيخ ، كان يأكل من مزرعته دوماً، الحبوب، والقمح، والذرة، والشعير، والعسل، ويأكل اللحوم الطازجة من حيواناته، ويرفض الأكل في الاحتفالات، أو الطعام المُصَنَع.

وأضاف ” يحيى ” ، أن الشيخ كان لا يفارق مصحفه، ويعتمد على نفسه في التنقل مشياً، وأنه أنجب ابنا توفي، وبقيت ابنته، وكان يقول قبل وفاته: ” إن الحياة كانت جميلة.. أما اليوم، فالأمور والأشخاص، مختلفون كثيراً، ولم يبقَ من جيلي أحد.. لذا أشعر بوحدة بين الناس “.

وقد عاصر الشيخ العلكمي، فترة حكم علي بن محمد بن عائض، وعبدالله بن محمد بن عائض، وحسن بن عائض، وكان عمره 38 عاماً، عندما ضمَّ الملك عبدالعزيز بن سعود عسير إلى المملكة .