العيسى: المملكة حققت قفزات هائلة في محو الأمية

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن المملكة حققت قفزات هائلة في تعليم الكبار ومحو الأمية، واعداً بتحقيق رؤية العقد العربي للقضاء على الأمية بالعالم العربي بنهاية عام 2024م.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” حققت المملكة قفزات هائلة في تعليم الكبار و محو الأمية وتجاوزتها إلى مفاهيم الاستدامة والتعلم مدى الحياة ونحتفي بمناسبة اليوم العربي لمحو الاُمية ونعمل لتحقيق رؤية العقد العربي للقضاء على أمية العالم العربي بنهاية عام ٢٠٢٤م.

وأوضح في إنفوجراف نشره على حسابه بـ ” تويتر ” ، مسيرة تعليم الكبار بالمملكة، بدءأ من إنشاء إدارة الثقافة الشعبية عام 1374، وحتى حصول المملكة على جائزة نوما لمحو الأمية عام 1418.