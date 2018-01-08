شنار تتوعد بأشد النهايات لـ ” تميم ” .. وتؤكد: أداة شر وخراب الأوطان

طلال الضوي(صدى):

استنكرت الكاتبة نورة شنار، اليوم الاثنين، تمكين أمير قطر تميم بن حمد لإيران وتركيا من بلاده بدلًا من مواطني الدوحة وقبائلها الكرام.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الهواجر القطريين وجميع القبائل العربية سيظلوا مرفوعي الرأس دائمًا ولا يمكن استبدالهم في أرضهم بأيًا من كان، متوعدة لتنظيم الحمدين الذي أصبح أداة من أدوات الشر والفساد بأشد النهايات.

وقالت ” شنار ” : ” الهواجر وجميع القبائل العربية الكريمة مرفوعي الرؤوس في كل مكان لايستبدل بهم في أرضهم العجم والفرس وحثالات العرب ايه التنظيم الارهابي الجاهل يامن بعت دينًا وارضًا وشعبًا وتحولت إلى أداه من أدوات الشر والفساد وخراب الأوطان سيصفعك الزمان مهما بلغ حذرك “.

وكانت قوات تركية اقتحمت قصر نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد ووضعه تحت الإقامة الجبرية، في محاولة لإخفائه وتنحيته لتنصيب الأخ الشقيق لتميم من منصبه.