الشرطة الباكستانية تقضي على إرهابيين في مدينة كويتا

إسلام آباد(صدى):

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاح قواتها في القضاء على اثنين من العناصر الإرهابية خلال تبادل إطلاق بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول في الشرطة الباكستانية اليوم أن اثنين من العناصر الإرهابية أطلقا النار على فرقة لقوات الشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على أحد الطرق في كويتا الليلة الماضية، ولكن قوات الشرطة تصدت للهجوم وتمكنت من القضاء على الإرهابيين، وصادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات.

من جانبه دان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان ثناء الله زهري الهجوم على قوات الشرطة، وأشاد بجرأة رجال الأمن الذين تمكنوا من القضاء على الإرهابيين.