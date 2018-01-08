دراسات: الأمراض النفسية تسبب الأزمات القلبية

متابعات(صدى):

أكدت دراسات طبية أن القلق والتوتر النفسي من الأمراض التي يجب الحذر منها لكونها تتسبب في حدوث أزمات قلبية مفاجأة كما تتباين الأعراض من شخص لأخر.

وأوضحت دراسات أخرى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بأزمات قلبية نتيجة تعرضهم المستمر للقلق والتوتر النفسي والضغوطات اليومية سواء في المنزل أو العمل إضافة أن التدخين يعد عامل رئيسي في الإصابة.

ويشار أن أعراض النوبات القلبية عند النساء تتمثل في آلام متفرقة في الجسم كوجع في الرقبة والكتفين وضيق في التنفس والشعور بالغثيان وآلام في المعدة .

وتصيب النوبات بعض الشباب بسبب السمنة المفرطة أو التدخين وسوء التغذية وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم.

وقال الدكتور رشاد داعوس استشاري أمراض القلب والباطنية، أن أعراض النوبة تختلف فممكن أن يشعر الشخص بألم في منطقة الصدر وأجزاء متفرقة من الجسم أو حدوث سعال وإجهاد جسدي وضيق تنفس وجميعها تعتبر إشارات تحذيرية للجسم.